رياضة | مدافع الأهلي المعار يصدم فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي المعار يصدم فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدافع الأهلي المعار لصفوف سموحة السكندري محمد عبد المنعم، بأنه يرغب بالبقاء مع الفريق السكندري رافضا العودة للقلعة الحمراء الموسم المقبل على الرغم من تمسك المدرب رينيه فايلر بعودته.

وخلال تصريحات تليفزيونية قال عبد المنعم " عقد الإعارة لنادي سموحة يسمح لي بالاستمرار في الفريق خلال الموسم المقبل ما لم أدخل قائمة الأهلي الجديدة."

وتابع: " لا أريد العودة إلى الأهلي الموسم المقبل، والبقاء مع سموحة أو الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة".

يذكر أن انضم محمد عبد المنعم إلى نادي سموحة خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى توقف مسابقة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا.