رياضة | بايرن ميونيخ يبيع كمامات بألوان النادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يبيع كمامات بألوان النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باع نادي بايرن ميونخ الألماني 100 ألف كمامة بألوان النادي خلال 24 ساعة فقط، وذلك في ظل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، طالب النادي "البافاري" جماهيره بـ"تفهم" إمكانية الانتظار لفترات طويلة إزاء هذا العدد الكبير من الطلبات.

وأعلن النادي أن عائد بيع الكمامات سيُخصص لمنصة للتبرع دشنها ثنائي الفريق جوشوا كيميتش وليون جورتيزكا، والتي تدعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية المشاركة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت ولاية بافاريا قراراً يقضي بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وفي المحلات بدءاً من الأحد.

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وقال الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينز رومينيغه: "نريد أن نظهر بهذا العمل أن بايرن ميونخ يعتبر نموذجاً يحتذى به في الالتزام لمواجهة فيروس كورونا، بعد مطالبة رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر".

وأضاف "كما أننا سعداء بإمكانية المساهمة في مبادرة جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا".

يذكر أن البايرن صنع الكمامات من الأوشحة التي كان سيوزعها على جماهيره خلال مباراة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا، بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتوقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي الفيروس التاجي.