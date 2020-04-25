رياضة | نجم يوفنتوس يحسم موقفه من الرحيل إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يحسم موقفه من الرحيل إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نجم فريق يوفنتوس موقفه من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت في الفترة الماضية، عن وجود اهتمام من قبل مانشستر سيتي بضم ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكر موقع جول، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، يرى بأن بونوتشي هو الرجل المثالي بالنسبة له في دفاع السيتيزن، حيث يتوافق اللاعب مع أسلوب لعب المدرب الإسباني.

بينما أكد موقع كالتشيو ميركاتو، أن بونوتشي ليس لديه أي نية في مغادرة يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يعد اللاعب حاليًا أحد قائدي البيانكونيري، إلى جانب كلًا من جيانلويجي بوفون وجورجيو كيلليني.

وكان بونوتشي قد جدد عقده مع يوفنتوس مؤخرًا، وذلك بعد عامين فقط بعد عودته لصفوف اليوفي قادمًا من إي سي ميلان.