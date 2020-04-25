الامارات | رونار يخفض راتبه لصالح قطاع الصحة.. والاتحاد السعودي يشكره

شكرا لقرائتكم خبر عن رونار يخفض راتبه لصالح قطاع الصحة.. والاتحاد السعودي يشكره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار السبت تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

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وعلق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا".

وجا قرار رونار بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.