الامارات | هناك أساطير أخرى غير محمد صلاح في مصر.. الحضري يوضح

شكرا لقرائتكم خبر عن هناك أساطير أخرى غير محمد صلاح في مصر.. الحضري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، أن هناك عدد من نجوم كرة القدم في مصر استطاعوا حفر أسمائهم في تاريخ الكرة المصرية، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به محمد صلاح، ولكنه أكد أن اللاعب الدولي وهداف ليفربول ينقصه شيء واحد فقط لكي يحفر أسمه في تاريخ كرة القدم المصرية.

وكان محمد صلاح قد نجح في قيادة منتخب مصر إلى التواجد في كأس العالم روسيا 2018 وهي البطولة التي لعب فيها الحضر وسجل نفسه أكبر لاعب يتواجد في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقال الحضري أثناء استضافته ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "من وجهة نظري صلاح حقق بطولات مع ليفربول وروما وتشيلسي وهو لاعب على أعلى مستوى، هو حاليًا قدوة لأي لاعب في العالم، وليس في مصر فقط، ولكن الشىء الوحيد الذي ينقص محمد صلاح ولم يحققه، أن يتوج ببطولة قارية مع منتخب مصر".

وأضاف الحارس الدولي السابق: "ليس محمد صلاح بمفرده الأفضل في مصر، لو تحدثنا عن محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة نجدهما لم يصلا للمستوى العالمي الذي وصل له هداف ليفربول محمد صلاح ولكن بالنسبة للجماهير المصرية هما أساطير".