شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصري محترف في النمسا: النشاط الرياضي سيعود تدريجيًا بداية من منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المصري المحترف محمد بسيوني، لاعب نادي مورفيرك النمساوي، إن النشاط الرياضي سوف يعود تدريجيا بدءا من منتصف مايو في الدوري النمساوي، وسيبدأ النادي بعمل تحاليل كورونا لجميع اللاعبين قبل الاستئناف.
وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن التمارين ستقسم لثلاث مجموعات بحيث يكون كل تمرين يحتوي علي خمس لاعبين فقط، وأضاف أنه من المتوقع أن يعود الدوري الممتاز في بداية شهر ٦ لكن بدون جماهير1.
يذكر أن الدوري النمساوي توقف يوم ٧ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.
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