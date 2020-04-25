شكرا لقرائتكم خبر عن ضمنهم تريزيجه والمحمدي.. لاعبو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25% من رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم السبت، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمدربين والمساعدين، وافقوا على تأجيل جزء من رواتبهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا رسميًا، أكد فيه أن جميع أعضاء الفريق الأول من لاعبين ومدربين ومساعدين، وافقوا على تأجيل نسبة 25% من لمدة 4 أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.