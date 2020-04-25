شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أعتذر لـ«تارديلي».. وأبوتريكة كان يجعلني أنطلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم طارق السيد الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاره إلى الإيطالي ماركو تارديلي المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، بسبب الخلافات التي نشبت معه بسبب عدم إشراكه أساسي في فترة توليه قيادة المنتخب.

وقال السيد، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «فترة تارديلي كانت أكثر فترة في حياتي الكروية إثارة للمشاكل، لأنني أدائي في المباريات كان جيدا جدا وبعدها أجد نفسي احتياطيا.. وحدثت مشادة كلامية بيني وبينه في ذلك التوقيت وأنا أعتذر عنها الآن أمام الجميع لكن كان كل غرضي هو المشاركة مع المنتخب ومساعدته».

وأضاف: «كان دائما يدفع بي في مركز الجناح ويجعلني أهاجم طول الوقت وأقود الفريق من الجهة اليسرى حتى أن أبوتريكة في مباراة بنين على ملعبهم جعلني أنطلق وعاد للخلف ليدافع مكاني».