شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أعتذر لـ«تارديلي».. وأبوتريكة كان يجعلني أنطلق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم طارق السيد الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاره إلى الإيطالي ماركو تارديلي المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، بسبب الخلافات التي نشبت معه بسبب عدم إشراكه أساسي في فترة توليه قيادة المنتخب.
وقال السيد، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «فترة تارديلي كانت أكثر فترة في حياتي الكروية إثارة للمشاكل، لأنني أدائي في المباريات كان جيدا جدا وبعدها أجد نفسي احتياطيا.. وحدثت مشادة كلامية بيني وبينه في ذلك التوقيت وأنا أعتذر عنها الآن أمام الجميع لكن كان كل غرضي هو المشاركة مع المنتخب ومساعدته».
وأضاف: «كان دائما يدفع بي في مركز الجناح ويجعلني أهاجم طول الوقت وأقود الفريق من الجهة اليسرى حتى أن أبوتريكة في مباراة بنين على ملعبهم جعلني أنطلق وعاد للخلف ليدافع مكاني».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر طارق السيد: أعتذر لـ«تارديلي».. وأبوتريكة كان يجعلني أنطلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.