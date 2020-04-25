شكرا لقرائتكم الأهلى يستعرض "انسجام وتجانس" كهربا وأجايى أمام المصرى فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" انسجام وتجانس الثنائى محمود عبد المنعم كهربا والنيجيرى جونيور أجايى، الذى ظهر بوضوح فى مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى.

وعرضت الصفحة مراوغة أجايى للاعبى المصرى قبل أن يمررها لكهربا ويسجل منها، وطرحت الصفحة سؤالاً، من كان المنافس وبأي نتيجة فاز فريقنا هذه المباراة؟.

وكان الأهلي بقيادة السويسرى رينية فايلر حقق فوزا سهلا على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب المكس بالإسكندرية والذى كان مؤجلاً من الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

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سجل الهدف الأول التونسي علي معلول، في الدقيقة التاسعة، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح وليد سليمان، سددها علي معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 83، أضاف النجيري جوينرو أجايي الهدف الثاني للأهلي بعد استلام تمريرة كهربا وتسديد الكرة في مرمي أحمد عبدالفتاح، وأضاف كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 91 بعد تمريرة سحرية من جونيور أجايى.

وخاض المارد الأحمر حينها المباراة بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، وعلي معلول، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية،ووليد سليمان، وحسين الشحات، وجونيور أجايي، ومروان محسن.