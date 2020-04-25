شكرا لقرائتكم معلول يرد على إمكانية توقيعه للزمالك: تأثير الثعبان أهون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال التونسى علي معلول ظهير أيسر الأهلى أثناء وجود على كرسي الاعتراف في أحد البرامح التلفزيونية مازحا :" تأثير الثعبان أرحم من التوقيع الزمالك". وتحدث معلول عن سبب رفض فكرة انتقاله للزمالك قائلا: "عشان أنا وجماهير الأهلي بيننا حب كبير". وأكد لاعب الأهلي خلال البرنامج عدم علمه بسبب رحيل مواطنه التونسي حمدي النقاز عن الزمالك.

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