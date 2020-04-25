شكرا لقرائتكم على معلول: صالح جمعة "معلم" ورحيل النقاز عن الزمالك مسائل شخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال التونسى علي معلول ظهير أيسر الأهلى، إنه لا يعلم سبب رحيل مواطنه حمدى النقاز عن الزمالك، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالمسائل الشخصية ولا دخل له فيها.
وأكد لاعب الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية، عدم علمه بسبب رحيل مواطنه التونسي حمدي النقاز عن الزمالك، موضحا أن علاقته بمواطته فرجانى ساسى جيدة.
وتحدث ظهير أيسر الأهلى عن رأيه في موهبة صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء قائلا :" صالح معلم".
وعن سبب رفض فكرة انتقاله للزمالك قال معلول: "عشان أنا وجماهير الأهلي بيننا حب كبير".
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