شكرا لقرائتكم وزارة العمل لن تجبر لاعبي الدوري الألماني على ارتداء الكمامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل مقترحا بارتداء اللاعبين الكمامات إجباريا من أجل التعجيل باستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكتبت مجلة "دير شبيغل" أن وزارة العمل الألمانية تدرس إجبار اللاعبين على ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، لكن هيل رفض هذا الحديث.

وقال هيل "لا اعتقد أن المباريات بالكمامات أمر يمكن تصوره، في محادثات مشتركة مع رابطة الدوري الألماني فإنه تم إنجاز الكثير من العمل البناء على حلول عملية أخرى".

وتوقفت مسابقة البوندسليغا منذ منتصف الشهر الماضي، في الوقت الذي رجح فيه بعض رجال السياسة مؤخرا إمكانية استئناف المسابقة بدون جماهير في التاسع من مايو المقبل لكن الحكومة لم تتخذ القرار النهائي في هذا الصدد بعد.