شكرا لقرائتكم تشيلسي يعتزم تمديد عقد مهاجمه الفرنسي جيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر مقرب من نادي تشيلسي الإنجليزي أن النادي يعتزم تمديد عقد مهاجمه الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو حتى يونيو 2021.

وعانى جيرو لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية في قائمة تشيلسي ما دفعه إلى التفكير بمغادرة النادي، قبل أن ينجح في إقناع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته منذ مطلع العام الجاري، قبل توقف المسابقات في منتصف الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ولا يزال يعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم 2018، منافسا قويا في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ديدييه ديشان قبل حوالي العام على كأس أوروبا 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل.

ومع 38 هدفا في 95 مباراة مع منتخب فرنسا، يحتل جيرو المركز الثالث على قائمة الهدافين خلف ميشال بلاتيني الذي سجل 41 هدفا، وتيري هنري أكثر من أحرز أهدافاً لمنتخب "الديوك" بواقع 51.