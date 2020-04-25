الأنشطة الرياضية تعود إلى بولندا بعد الحظر بسبب كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





حيان نيوف من وراسو: لاقى قرار الحكومة البولندية السماح بعودة دوري كرة القدم الممتاز، وأنشطة رياضية أخرى، ترحيبا واسعا من قبل البولنديين على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأعلنت بولندا، اليوم السبت 25 إبريل، رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية في البلاد، والتي تم حظرها بسبب وباء كورونا، ومن بين هذه الأنشطة دوري كرة القدم الذي سينطلق مجددا في نهاية شهر مايو القادم.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن رفع الحظر عن الأنشطة الرياضية سيكون عبر مراحل، وقد تم تطبيق المرحلة الأولى وهي السماح للأفراد بممارسة الرياضة في الحدائق والمتنزهات، وأما المرحلة الثانية ستكون في 4 مايو حيث سيتم استخدام الملاعب المفتوحة في الهواء الطلق ليتمكن ستة أشخاص فقط من اللعب في ملعب كرة القدم أو شخصان من اللعب في ملعب تنس واحد.

وأكد رئيس الوزراء أن الإنتقال إلى المرحلتين الثالثة والرابعة سيعتمد على عدد حالات الإصابة بالفيروس وعدد الأسرة المتاحة في المستشفيات من أجل استمرار السيطرة بشكل صحيح على انتشار الفيروس.

وتتضمن المرحلتان الثالثة والرابعة فتح القاعات الرياضية والمسابح وصالات اللياقة البدنية، بما ذلك القاعات الرياضية المغلقة التابعة للمدارس.

Advertisements

وتضمن إعلان رئيس الوزراء البولندي السماح بعودة دوري كرة القدم الممتاز (المعروف في بولندا باسم إكسترا كلاسا) في نهاية مايو ولكن بدون جمهور. وتشمل خطة إعادة دوري كرة القدم مراحل فرعية عديدة منها إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع اللاعبين والإدارات في الثالث من مايو/أيار، ومن ثم تدريب عدد محدود من اللاعبين، ثم تدريب الفريق الكامل لكل ناد في 10 أيار/مايو، لينطلق الدوري في 29 أيار/مايو ويختتم في 19 يونيو/حزيران.

وجاءت قرار رئيس الوزراء البولندي بعد اجتماع مع وزيرة الرياضة.

وقال إن الرياضة في بلاده تلعب دورا حيويا في الاقتصاد، معربا عن أمله أن يؤدي فتح المرافق الرياضية إلى عودة تدريجية للحياة الطبيعية كما سيسمح للبولنديين بتحسين حالتهم البدنية والنفسية.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في بولندا

مواضيع قد تهمك :