حديث حارس ليفربول السابق

قام الحارس السابق لفريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني البولندي جيرزي دوديك الكثير من الانتقادات إلى كلاً من لاعب ريال مدريد السابق كريستيانو رونالد ويوفنتوس ولاعب برشلونة اللاعب ليونيل ميسي، حيث وصف اللاعب ميسي بأنه كاذب واستفزازي قائلاً” ميسي كان كاذبًا واستفزازيًا تمامًا مثل برشلونة وبيب جوارديولا، كانوا دائمًا مستعدين للاستفزاز ويعتقدون أحيانًا أنهم وصلوا إلى الكمال، وقد أضر هذا كثيرًا بجوزيه مورينيو، والفريق بأكمله”

وأضاف أيضاً” لقد رأيت ميسي يقول لبيبي وراموس ألفاظًا نابية لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يقولها هذا الرجل الهادئ ذي المظهر الجميل”، إما بالنسبة لرونالد قال عنه” كريستيانو رونالدو مغرور، ولكن في أعماقه رجل حقيقي، هذا ما يراه الناس عنه سواء بشكل أكبر أو أقل”.