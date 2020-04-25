شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الجودو فن قتالى يابانى واستثمار للعقل والبدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة الجودو من أنواع الفنون القتالية اليابانية، أنشأها جيجورو كانو عام 1882، وطور كانو هذه الرياضة انطلاقا من الفن القتالى جيو جتسو بعدما حذف منه العديد من التقنيات الخطيرة ليجعله مناسباً للمارسة كرياضة.

ومن الناحية الفلسفية أو الأخلاقية التى يقوم عليها ممارسة الجودو فهو يقوم على مبدأين، هما التعاون والتفاهم المتبادل للوصول إلى سعادة الجميع والاستثمار الاقتصادى للعقل والبدن، بالرغم من أن الجودو من الألعاب القتالية العنيفة، إلا أن ممارستها تتسم ببعض الفوائد التى تفيد اللاعبين على المستوى الجسدى والنفسى، ونرصدها فى السطور التالية..

1- ممارسة الجودو تعمل على شد كافة عضلات وعظام الجسم.

2- تناسق القوام، حيث تنمى الجسم وتجعله متناسقا وقويا.

3- تنمى حرية الحركة فى الجسم واليقظة التامة.

4- تزيد من التنمية العقلية، لأن ممارس رياضة الجودو بشكل معقول ومنتظم تحدث لديه تغيرات نفسية دون علمه.

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5- التغلب على الصعوبات.

6- قوة القلب وصلابة التصميم.

7- التحلى بالحذر ويقظة الفكر.

8- الدفاع عن النفس.

9- تساعد على تحمل أعباء الحياة.

11- زيادة القوة الفكرية والأخلاقية.