شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الحريفة.. أكلات يعشقها مشاهير الكرة فى شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف الأذواق، وتتنوع بين الأشخاص، تبعًا للأطعمة التى يفضلونها فى كل وقت، ففى رمضان تمتلئ الموائد عادة بأشهى المأكولات والحلويات، التى يرغب بها الكثيرون، سواء كانوا أشخاصًا عاديين، أو مشاهير.
نجوم الرياضة يفضلون بعض المأكولات على مائدة إفطار رمضان ولها طقوس خاصة لديهم، وهو ما نستعرضه في الفيديو التالى:
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