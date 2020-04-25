شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. فتحى يلدغ الطلائع فى الوقت القاتل ويهدى الدورى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ومن بينها مواجهة الأهلى ضد طلائع الجيش موسم 2009 ، عندما قاد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى فريقه لتحقيق فوز مثير على طلائع الجيش 3-1 بعدما سجل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة ليقود الأهلى لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى.

ففى الوقت الذى ظن فيه الجميع أن الإسماعيلى قد تُوج بشكل رسمى بدرع الدورى العام موسم 2009 فى ظل تعثر الأهلى بالتعادل أمام طلائع الجيش حتى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الأخيرة بالمسابقة، يتلاعب أحمد فتحى بدفاع الطلائع ويسدد كرة يسارية قاتلة، تعلن عن مواجهة فاصلة بين الأحمر والدراويش، وتجدد آمال الأهلاوية فى معانقة اللقب المفضل.

نجح الجوكر بمهارة فردية رائعة عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله حسام عاشور، ليتوغل «فتحي» من الجهة اليمنى مخترقا منطقة جزاء ودفاعات طلائع الجيش مراوغا بجسده وبالكرة قبل أن يودعها بيسراه قوية فى شباك فريق الطلائع فى الدقيقة الثالثة بعد التسعين من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهو الهدف الذى فتح الطريق لفوز الاهلى فى نهاية المباراة بنتيجة «3/1» ويقود الفريق لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى فاز بعدها فريق القلعة الحمراء ببطولة الدورى هذا الموسم، وكان لهدف «فتحي» القاتل بصمة قوية فى الفوز بهذا اللقب وقتها.

وفتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر، وعلى مستوى الألقاب، أحرز أحمد فتحى 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وانتهى تعاقد الجوكر مع الاهلى ورفض تمديد تعاقده ليقرر الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاثة سنوات قادمة .

Advertisements