شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي العروض المحلية لشراء حارس الفريق فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو الأهلى الأنباء التى تداولت، خلال الساعات الماضية، حول تلقى النادى عروضاً من أندية محلية لضم على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر، وأكدوا أن هذا الكلام غير صحيح لأن الحارس غير مُرشح للرحيل من الأساس.

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول رغبة أندية محلية، مثل سموحة والجونة، فى ضم على لطفى، لكن الإدارة الحمراء نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن على لطفى لن يرحل بعد رحيل شريف إكرامى حارس الفريق بنهاية الموسم الجارى لعدم تجديد عقده مع النادي.

وتمسك مسئولو الأهلى ببقاء على لطفى مع الحارس الأساسى محمد الشناوى ومعهما الثنائى الصاعد مصطفى شوبير وأحمد سليمان، خاصة فى ظل رفض السويسري رينيه فايلر المدير ألفنى للأحمر ضم حُراس جدد للفريق.

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من ناحية أخرى، طلب رينيه فايلر من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز ألفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز ألفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى ألفريق بشكل سريع وسليم 100 %.

ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.

ويتفأوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلأوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفأوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس