شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تساوى الأرجنتين وتتفوق على إنجلترا فى قائمة أفضل 50 مدربا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مصر المرتبة التاسعة بين أكثر الدول نجاحا للمدربين في آخر 30 سنة ماضية، حسب تقرير وإحصائية نشرها موقع maxifoot في مقال أصدره اليوم السبت عن قائمة أفضل 50 مدربا في العالم خلال العقود الأخيرة بداية من سنة 1990.

وتفوقت مصر على دول عريقة مثل إنجلترا وبلجيكا وتركيا واسكتلندا.

وحل المعلم حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، وصاحب ثلاثية أمم أفريقيا مع الجيل الذهبي أعوام 2006، 2008، 2010، ضمن أفضل 50 مدربا في العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.

Advertisements

واحتل شحاتة المرتبة الـ35 بين أفضل 50 مدربا في العالم، متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيمويني ويورجن كلوب. كما حل المدرب الراحل محمود الجوهري في المرتبة الأخيرة محتلا الترتيب الـ50.

وتمكن المدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون من احتلال صدارة ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال العقود الأخيرة بعد قيادته نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تحقيق البريميرليج في 13 مناسبة وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر.

وجاء الألماني يورجن كلوب في الترتيب 36 عالميا فيما حل دييجو سيميوني في الترتيب 38 عالميا. هذا الترتيب اعتمد على معيار التنقيط حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالبطولات القارية الكبري في أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.