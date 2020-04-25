شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. إسكو مصنع النجوم وإضرب عمال الغزل بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد نطق اسم نادى إسكو أمام مشجعى الكرة "بتوع زمان" يرد ناطقا "مصنع النجوم"، فهو لقب النادى الذى ذاع صيته خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكان الفريق يمثل إزعاجا للأندية الكبرى.

شارك إسكو فى الدورى 6 مرات، وكان أحسن ترتيب له هو المركز الخامس موسم 1977/1976 كما وصل إلى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى نفس الموسم.

فريق اسكو

وتبقى واقعة شهيرة فى نادى إسكو بطلها رئيس شركة إسكو على رخا، الذى قرر تسريح فريق كرة القدم بالنادى لأنه لم يكن عاشقا للرياضة، لينفرط عقد الفري وينتقل مختار مختار إلى الأهلى وعوض حنفى وأحمد عبد العظيم وأحمد أبو رحاب إلى الطيران، وحمدى نوح وعماد عبد المؤمن إلى المياه، ليعلن العاملون غضبهم ويقوموا بإضرابات فى مصانع إسكو للنسيج فى شبرا الخيمة أواخر عام 1947 وأوائل 1948 ليتراجع على رخا رئيس النادى عن قراره ويبدأ الاهتمام بالفريق مرة أخرى، ويقرر عودة اللاعبين الذين انتقلوا من إسكو إلى بعض الأندية.

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شارك اسكو لاول مرة فى تاريخه بالدورى الممتاز موسم 1975 / 1976، واستطاع تحقيق نتائج مشرفة حتى جاء فى المركز السادس فى المجموعة الأولى التى ضمت المحلة والزمالك والترسانة و القناة ليطلق النقاد الرياضيين على فريق اسكو لقب الحصان الأسود، وتعاقدت إدارة النادى مع الشيخ طه إسماعيل لقيادة الفريق موسم 1976 / 1977 ليحقق الفريق نتائج اكثر من رائعة واحتل اسكو المركز الخامس فى جدول ترتيب الفرق فى نهاية المسابقة وهو افضل مركز للفريق فى خلال المشاركات الستة له.



فريق الكرة بنادي اسكو

أفضل مركز فى كأس مصر كان موسم 76 /77 حين صعد للدور قبل النهائى قبل أن يخسر من نادى الزمالك بهدف نظيف، وأطاح خلال مشوار البطولة بكل من المنصورة ونادى مصنع 36 قبل أن يخسر فى مباراة قبل النهائى أمام نادى الزمالك وفى هذة الفترة انضم اكثر من لاعب الى منتخب مصر منهم ياسر محمدى و احمد ابورحاب و حمدى نوح

وكان الظهور الاخير لنادى اسكو على مسرح بطولة الدورى العام حتى الان فى موسم 1981 /1982 فرغم ادائه القوى وفوزه على الاسماعيلى و الاتحاد والاوليمبى والترسانة و المنصورة الا ان المحصلة النهائية لم تكن فى صالحة حيث احتل المركز الاخير فى جدول ترتيب الفرق فى نهاية المسابقة ليهبط اسكو الى دورى النسيان الذى مازال يصارع فيه حتى الان.