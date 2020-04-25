لاعب تنس روسي يسخر من تواجده بالعزل الصحي بسبب فيروس كورونا

سخر الروسي كاران خاشانوف لاعب كرة التنس من تواجده بالعزل الصحي بسبب تداعيات فيروس كورونا التي عطلت الأنشطة الرياضية بمختلف بلدان العالم.
وغرد خاشانوف على منصته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاتبًا أنه لم يمارس رياضته كرة التنس منذ سبع أسابيع، 94 يوم بدونأن يقص شعر رأسه و 6711 ساعة في الحجر الصحي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأرفق اللاعب الروسي صورة له واضعًا شعر كثيف على رأسه بأحد تطبيقات تركيب الصور.
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