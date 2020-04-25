علي معلول عن علاقته بساسي: أحباب ولا توجد خلافات بيننا

كشف علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي عن علاقته القوية بفرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وقال معلول خلال استضافته في برنامج رامز جلال المقدم بشهر رمضان: "تجمعني علاقة حب بفرجاني ساسي ولا يوجد أية خلافات".

وحول سؤال معلول عن كونه قام بتحريض حمدي النقاز للرحيل عن الزمالك قال: "لم يحدث ذلك على الإطلاق".

وكان النقاز رحل عن الزمالك بسبب زعمه عدم الحصول على مستحقاته. جلال المقدم بشهر رمضان: "تجمعني علاقة حب بفرجاني ساسي ولا يوجد أية خلافات".وحول سؤال معلول عن كونه قام بتحريض حمدي النقاز للرحيل عن الزمالك قال: "لم يحدث ذلك على الإطلاق".وكان النقاز رحل عن الزمالك بسبب زعمه عدم الحصول على مستحقاته.

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