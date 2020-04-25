إنتر ميلان يجهز عرضًا لضم نجم فيورنتينا

يواصل إنتر ميلان الإيطالي محاولاته من أجل ضم نجم فريق فيورنتينا ، فيديريكو كييزا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
كتبت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يرغب بضم كييزا من أجل تعزيز صفوف الفريق، ومن جانبهقال روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أنه يرغب بمعرفة رغبة لاعبه، وأن يعلنها صريحًا، وعليه سينتظر النادي عرضًا مناسبًا لإمكانياته من أجل بيعه.
وتابعت الصحيفة الإيطالية أن إنترميلان سيعرض مبلغ 20-30 مليون يورو، يضم لاعب أو لاعبين ضمن الصفقة من أجل إقناع فيورنتينا ببيع اللاعب، مشيرة إلى أن الإنتر قد يعرض دالبرت، ورادجا ناينجولان، أو جاليرديني، أو بينامونتي، ضمن الصفقة.
ويعد كييزا من اللاعبين الشباب الواعدين، ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الإيطالية الكبرى.
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