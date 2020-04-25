رئيس ليون الفرنسي يؤكد صعوبة الاحتفاظ بنجمه

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أن في حال رغبة لاعبه الشاب، حسام عوار بالرحيل عن صفوف الفريق، سيكون من الصعب الاحتفاظ به.
وتهتم العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، على رأسها نادي مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.
أضاف أولاس في تصريحاته لقناة النادي:" لا يمكن الاحتفاظ بلاعب في صفوف الفريقعكس رغبته، القرار يعود له إذا رغب بالرحيل".
وتابع:" لكنه لم يصرح لنا بانه يرغب بالرحيل عن صفوف فريقنا، وحاليًا النشاط الكروي متوقف، لكن بالنسبة لنا نرغب ببقاءه والاحتفاظ بلاعب موهوب مثله، هو من أفضل المواهب".
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