بدأت إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع النجم المغربي يونس بلهنده لاعب فريق جالطة سراي التركي وذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت تقارير صحفية مغربية اليوم السبت أنإدارة نادي النصر تواصلت مع نظيرتها في النادي التركي من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب المغربي وإمكانية الحصول على خدمات في الميركاتو الصيفي .
وأشارت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الناديالتركي أعلنت من قبل موافقتها على رحيل اللاعب بشرط الحصول على عرض لا تقل قيمته عن 9 ملايين يورو .
ويرتبط صاحب الـ 30 عامًا مع جالطة سراي بعقد يمتد حتى 2021 حيث تم التعاقد معه عام 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني في صفقة بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين يورو .
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يستهدف ضم النجم المغربي يونس بلهندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.