النصر السعودي يستهدف ضم النجم المغربي يونس بلهندة

بدأت إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع النجم المغربي يونس بلهنده لاعب فريق جالطة سراي التركي وذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت تقارير صحفية مغربية اليوم السبت أن

إدارة نادي النصر تواصلت مع نظيرتها في النادي التركي من أجل الاستفسار عن موقف اللاعب المغربي وإمكانية الحصول على خدمات في الميركاتو الصيفي .

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي

التركي أعلنت من قبل موافقتها على رحيل اللاعب بشرط الحصول على عرض لا تقل قيمته عن 9 ملايين يورو .

ويرتبط صاحب الـ 30 عامًا مع جالطة سراي بعقد يمتد حتى 2021 حيث تم التعاقد معه عام 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني في صفقة بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين يورو .