أستون فيلا يعلن اتفاقه مع لاعبيه والجهاز الفني على تأجيل جزء من رواتبهم

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم السبت، أنه اتفق مع لاعبيه والجهاز الفني على تأجيل 25% من رواتبهم لمدة 4 أشهر بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأصدر أستون فيلا بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني الرسمي، جاء على النحو التالي،" اتفق لاعبو الفريق الأول ومدربون الفريق الأول والإدارة العليا على تأجيل 25 في المائة من رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي خلال هذه الفترة من عدم

اليقين مع إجراء مراجعة أخرى في نهاية هذه الفترة".وأضاف "خلال الموسمين منذ أن أنقذ ناصف ساويرس وويس إيدنز أستون فيلا قاما بدعم وتمويل إعادة بناء النادي بمستوى ضخم من الاستثمار المالي الشخصي".وواصل "إنهم مستمرون في تقديم تمويل كبير والذي ، إلى جانب هذه التأجيلات الهامة للرواتب ، تمكن أستون فيلا من تأكيد أن جميع الموظفين من غير كرة القدم - بدوام كامل وجزئي - سيتم الاحتفاظ بهم ودفعهم بالكامل طوال فترة الإغلاق. لن يكون هناك أي ضجة للموظفين".

يذكر أن الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه يلعبان بصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وأكمل "يشعر لاعبونا وموظفونا بتضامن كبير مع العديد من الأندية في هرم كرة القدم الذين يعانون من مشاكل مالية ونعتقد أنه من المناسب والصحيح أن يتخذ الدوري الممتاز ككل إجراءاته المالية بشكل جماعي لتمكينه من الاستمرار في تقديم تمويل حيوي طوال المباراة في إنجلترا".