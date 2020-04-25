رئيس نادي رين يعلق على اهتمام ريال مدريد بضم لاعبه

علق نيكولاس هولفيك رئيس نادي رين الفرنسي، على التقارير التي تشير لإهتمام نادي ريال مدريد بضم لاعب الفريق الشاب، إدواردو كامافينجا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قال هولفيك في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النادي يسعى للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، ومنهم كامافينجا.

وأضاف :" نريد الاحتفاظ به، لكن اهتمام ريال مدريد بضمه ليس

لدي تعليق لأقوله حول ذلك الأمر".

ويرغب نادي ريال مدريد بضم اللاعب الشاب، كامافينجا صاحب الـ17 عامًا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ويستعد الملكي لعرض مبلغ 50-60 مليون يورو، من أجل إقناع النادي الفرنسي، ببيع لاعبه.