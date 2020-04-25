مانشستر يونايتد يخطط لإفساد صفقة ريال مدريد

أشار تقارير صحفية فرنسية، اليوم السبت، عن دخول نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع نادي ريال مدريد على نجم نادي رين الفرنسي.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن مانشستر يونايتد يراقب أحد أهداف نادي ريال مدريد، والذي

يستهدف الأخير لضمه، وهو إدواردو كامافينجا، نجم رين الشاب، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، ان نادي رين متمسك بلاعبه كامافينجا، ويرغب بإبقاءه لموسم

على الأقل، مع إقترابه من التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة، خلفه نادي ليل برصيد 49 نقطة، وفي المركز الخامس ستاد ريمس برصيد 41 نقطة، وسيتمكن من بيعه بسعر ضخم.

ويتراوح سعر النجم الشاب صاحب الـ17 عامًا، بين 50-60 مليون يورو.