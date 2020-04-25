أشار تقارير صحفية فرنسية، اليوم السبت، عن دخول نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع نادي ريال مدريد على نجم نادي رين الفرنسي.
وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن مانشستر يونايتد يراقب أحد أهداف نادي ريال مدريد، والذييستهدف الأخير لضمه، وهو إدواردو كامافينجا، نجم رين الشاب، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت الإذاعة الفرنسية، ان نادي رين متمسك بلاعبه كامافينجا، ويرغب بإبقاءه لموسمعلى الأقل، مع إقترابه من التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة، خلفه نادي ليل برصيد 49 نقطة، وفي المركز الخامس ستاد ريمس برصيد 41 نقطة، وسيتمكن من بيعه بسعر ضخم.
ويتراوح سعر النجم الشاب صاحب الـ17 عامًا، بين 50-60 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لإفساد صفقة ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.