مدرب أياكس : قرار إلغاء الدوري الهولندي أضاع جهودنا

علق إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس الهولندي على قرار اتحاد اللعبة هناك أمس الجمعة بإلغاء دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب فرض حالة الطوارئ العامة في البلاد حتى مطلع سبتمبر المقبل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير الفني في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، قرار الدولة بإلغاء الدوري أضاع جهودنا،

لقد تمكننا من تحقيق الصدارة بعد خوض قرابة 76% من مباريات الموسم، أنه أمر محبط، لكنني أدرك تماماً أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وبالطبع حياة الشعوب أهم من تتويج فريقي بلقب الدوري.وواصل، لكن الأمور الطبيعية ينبغي أن تعود في أقرب وقت وعدم الاستسلام للأمر، كرة القدم الآن أصبحت في حد ذاتها إقتصاد، وإذا استمرت فترة التوقف لمدة بعيدة فهذا الأمر سيلق بظلاله على منظومة الكرة بأكملها، كون أن الكرة تعتمد بشكل أساسي على الرعاة والاستثمار.واختتم، العالم أجمع يحاول تقليل الخسائر الإقتصادية بأكبر قدر، ولكن يجب أن نفهم أن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا عادت الأمور إلى طبيعتها، وكنت أتمنى أن تسمح لنا هولندا بالعودة تدريجياً للملاعب قبل الاستئناف.