لاعب ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

دخل اللاعب الشاب سيرجيو ريجيلون الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني دائرة اهتمامات نادي باريس سان يجرمان. أشارت إذاعة "RMC" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه بضم ريجيلون، المعار حاليًا لفريق إشبيلية، من أجل تعويض رحيل كورزوا الذي يرفض تجديد عقده. إشبيلية، من أجل تعويض رحيل كورزوا الذي يرفض تجديد عقده. و أضافت أن زيدان المدير الفني للفريق الملكي وضع خارج خططه، مما يشير إلى أحتمالية خروجه من ريال مدريد بشكل كبير. أحتمالية خروجه من ريال مدريد بشكل كبير. و يرتبط ريجيلون بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2023، وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن إشبيلية يرغب أيضًا بضمه، وسيجد سان جيرمان منافسة قوية عليه. ويرغب ريال مدريد ببيع لاعبه بمبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو.

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