تشيلسي لن يلجأ لتخفيض رواتب اللاعبين

قررت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي عدم تخفيض رواتب اللاعبين، في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها الفريق نتيجة توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر، ان إدارة تشيلسي بقيادة “رومان أبراموفيتش” كانت تناقش فكرة تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 10 في المائة مع قائد الفريق “سيزار ازبيليكويتا”، ولكن لم يحدث ذلك بسبب وجود خلافات مع اللاعبين، لتفشل مخططات النادي اللندني.

ونشر تشيلسي بيانًا اليوم السبت، يوضح فيه ان لاعبو الفريق الأول رفضوا تقديم اي مساهمات مالية من رواتبهم لصالح النادي في ظل الأزمة الراهنة، ولكنهم سيدعموا المؤسسات الخيرية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية “NHS”.

وجاء البيان كالتالي: “في هذا الوقت لن يساهم لاعبو الفريق الأول بتشيلسي بأي مبلغ مالي لصالح النادي، وبدلاً من ذلك وجهت الإدارة تعليمات إلى اللاعبين بتركيز جهودهم لدعم المؤسسات الخيرية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية”.

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وأضاف: “نحن ممتنون للاعبين على لعب دورهم في مساعدة النادي في الأنشطة المجتمعية وكذلك جميع القضايا الخيرية التي يدعمونها في بلدانهم الأصلية ومن خلال مبادرة اللاعبين معا لدعم NHS”.

كما أكدت إدارة تشيلسي أنهم لن يستخدموا خطة الحكومة للاحتفاظ بوظائف العاملين، وأنهم سيدفعون أجور جميع الموظفين بالكامل.

وتابع البيان: “نحن لا نخطط لأي فائض عام أو فرض إجازات لموظفينا، هم مستمرون معنا وسيحصلون على 100٪ من أجورهم الحالية”.

واختتم: “نحن نحاول مواصلة السير على النهج الحالي للنادي من حيث تقديم الدعم المالي وغيره من الدعم للاعبات المحترفات وكذلك لبرامج اكاديمية النساء”.