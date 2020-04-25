لعب النجم الإيطالي “فرانشيسكو توتي” بين صفوف نادي روما فى الفترة من 1992 الى 2017، وقد أمضي مسيرته الكروية الكاملة فى روما، وهو ثاني أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 250 هدفاً، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف فرانشيسكو توتي مع نادي روما الإيطالي.

وصلت عدد مشاركات توتي مع روما فى الدوري الايطالي الى 619 مباراة، سجل خلالها 250 هدفاً، وسجل فى كأس ايطاليا 18 هدفاً فى 59 مباراة، واستطاع ان يفوز مع الفريق بالدوري موسم 200-01، والكأس مرتين، وكأس السوب الايطالي مرتين، وفاز بلقب هداف الدوري موسم 2006-07 برصيد 26 هدف.

وسجل توتي 38 هدفاً مع روما فى 103 مباراة بمختلف المسابقات الأوروبية، خلال 25 موسم، وانهالت عليه عروض كثيرة من أكبر أندية العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، ولكنه رفض حبا لنادي روما الإيطالي.

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كان توتي قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيا مع نهاية موسم 2016–17 حيث ترك سجلا حافلا بالإنجازات مع نادي روما، وعمل بعد اعتزاله اللعب مع إدارة النادي، ويعتبر توتي واحدا من أعظم اللاعبين الإيطاليين في كل العصور، ويعد من أكثر اللاعبون الموهبون في جيله.

فيديو جميع أهداف فرانشيسكو توتي مع نادي روما الإيطالي