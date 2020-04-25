أوتو فيستر: سداسية الأهلي أسوأ ذكرياتي مع الزمالك وعبد المنصف السبب!

اعترف المدرب الألماني “أوتو فيستر” بأن السداسية التي تلقاها أمام الأهلي أثناء فترة تدريبه للزمالك، ستبقى هي أسوأ ذكرى في حياته المهنية التي بدأت عام 1961 مع نادي فادوز أف سي الذي قاده لتحقيق لقب كأس دولة ليختنشتاين الواقعة بين النمسا وسويسرا.

المدرب صاحب الـ 82 عامًا، تولى تدريب الزمالك عام 2000 واستطاع قيادته لتحقيق لقب الدوري المحلي في السنة التالية، بعد أن أعاد اكتشاف الثنائي حازم إمام وحسام حسن.

وحمل أوتو فيستر مسؤولية الخسارة الفادحة أمام الأهلي لحارس مرمى الزمالك “محمد عبد المنصف” الذي لا يزال ينشط حتى وقتنا هذا في الدوري المصري الممتاز بين صفوف نادي وادي دجلة بعمر 43 عامًا.

وقال أوتو فيستر لقناة أون تايم سبورت “موسم 2001/2000 هو الأفضل لي مع الزمالك، أما أسوأ ذكرى في حياتي الكروية فقد كانت الخسارة من الأهلي بنتيجة 6/1، كانت هناك مشاكل كثيرة في تلك المباراة، وحارس المرمى (محمد عبد المنصف) كان سيئًا للغاية”.

وقبل تولي أوتوفستر لتدريب الزمالك، أشرف مهاجم سانت جالين الأسبق على تدريب منتخبات “بوركينا فاسو ورواندا وكوت دي فوار وغانا والكونجو الديمقراطية وبنجلادش والسعودية”.

وعرفت مباراة الـ 6-1 إعلاميًا بمباراة “بيبو وبشير” نسبة إلى التعليق الشهير للمعلق الرياضي “مدحت شلبي” على الهدف الذي سجله مهاجم الأهلي “خالد بيبو” بعد مراوغة مذهلة لمدافع الزمالك الشهير “بشير التابعي” داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف “حازم إمام أكثر لاعب أحببته خلال فترة تدريبي للزمالك. عندما تسلمت المسؤولية كان قد عاد للتو من أودينيزي الإيطالي، وبعد ثلاثة أيام قاد الفريق لتحقيق الفوز على الأهلي، لا أستطيع نسيان حازم إمام وحسام حسن على الإطلاق”.

مسيرة متقلبة

ورحل أوتو فستر عن الزمالك في عام 2002 بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرض لها الفريق تحت قيادته، ليتنقل بعدها بين أندية الصفاقسي التونسي والنجمة اللبناني والمصري البورسعيدي، حتى تولى تدريب منتخب توجو في أول مشاركة له ببطولة كأس العالم التي استضافتها ألمانيا عام 2006.

ولم يواصل أوتوفستر رحلته مع توجو لأكثر من سنة، وذهب لتجربة حظه مع نادي المريخ السوداني، ومنه تولى تدريب منتخب الكاميرون في الفترة من 2007 إلى 2009، وبعد أقل من عامين أختير لتدريب منتخب ترينداد وتوباجو.

وعاد أوتوفستر لتدريب المريخ السوداني عام 2014، وفي السنة التالية درب اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع منتخب أفغانستان بين عامي 2017 و2018، ومنذ ذلك الحين وهو متوقف عن العمل.