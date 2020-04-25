وكيله السابق: فلورنتينو بيريز أخبرني أنه يحلم بضم نيمار إلى ريال مدريد

صرح وكيل أعمال النجم البرازيلي “نيمار جونيور” السابق “فاجنر ريبيرو” أن رئيس فريق ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” لا يزال يحلم بالتوقيع مع مُهاجم باريس سان جيرمان.

وتم ربط ريال مدريد بانتظام بالتوقيع مع نيمار على مر المواسم الأخيرة، أولاً عندما كان في سانتوس ومؤخرًا في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتمكنوا من إحضاره إلى السانتياجو بيرنابيو.

وأكد ريبيرو أن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” أخبره بأنه يحلم بالتوقيع مع صاحب الـ27 عامًا، ولم ينس تفوق برشلونة على فريقه حين وّقع معه وجلبه إلى الكرة الأوروبية.

وقال ريبيرو لـESPN “لقد ذهبت إلى مدريد عدة مرات؛ لأن فلورنتينو كان لديه حلم في التعاقد مع نيمار، لقد أخبرني بذلك بنفسه”.

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ثم تابع “في العام الماضي كنت معه، في شهر مايو ، في مكتبه، وقد أخبرني أنه لا يزال يحلم بالتوقيع نيمار”.

وفي سياق متصل، كلّف البرازيلي إدارة فريقه الحالي باريس سان جيرمان مبلغًا قيمته 222 مليون يورو، عندما اشتروه من برشلونة في صيف عام 2017.

لكن ريبيرو كشف عن التكلفة التي سيتحملها أي فريق حاليًا من أجل التوقيع مع نيمار “لأن نيمار لم يكن لديه سعر محدد. يمكن لـبي أس جي أن يطلب 500 مليون يورو؛ لم يكن هناك سعر لأنه كان لا يزال لديه عقد طويل، هذا الموسم ، لديه سعر ثابت من قبل فيفا، نسبة مئوية إلى 222 مليون وقيمته هي 164 مليون يورو”.