أوتو فيستر يلوم الأهلي على عدم السماح باحتراف أبو تريكة

عبر المدير الفني الألماني المخضرم “أوتو فيستر” عن تعجبه من عدم احتراف نجم الأهلي “محمد أبو تريكة” في أوروبا، رغم ما يمتلكه من مهارات وقدرات فردية خاصة تُوجته بلقب أفضل لاعب داخل أفريقيا 4 مرات.

وقال أوتو فيستر خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورت “أحترم إدارة الأهلي ولاعبي النادي، حيث قدموا كرة قدم رائعة، وأعتقد أن حارس مرمى الأهلي كان متميزًا، وكذلك خالد بيبو”.

وأضاف أوتو فيستر “لكن كيف لم يحترف محمد أبو تريكة في أوروبا؟ كان لاعبًا متميزًا ولا أعلم لماذا لم يحترف في الخارج”.

وتسبب محمد أبو تريكة في خسارة أوتو فيستر للقب كأس أمم أفريقيا عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب الكاميرون عام 2008.

وسجل محمد أبو تريكة هدف فوز منتخب مصر على الكاميرون، في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد هفوة فادحة من المدافع المخضرم ريجوبر سونج أثناء محاولته لمراوغة محمد زيدان على حافة منطقة جزاء الكاميرون.

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وعن تلك المباراة، قال أوتو فيستر “كنت مديرًا فنيًا للكاميرون، وكانت الكرة الأفريقية جيدة جدًا في ذلك الوقت، والبطولة أقيمت في غانا، وخسرنا النهائي بهدف أبو تريكة، وكان سونج هو المسؤول عن تلك الخسارة”.

ورحل أوتو فيستر عن منتخب الكاميرون في 2009 بسبب تدهور الفريق تحت قيادته في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010، حيث خسر من توجو وتعادل مع المغرب.

وتمكن المنتخب الكاميروني من بلوغ نهائي مونديال جنوب أفريقيا بفضل فوزه في أربع مباريات متتالية أمام الجابون (ذهابًا وإيابًا) وتوجو والمغرب.

وتلقى محمد أبو تريكة بعض العروض الخارجية أثناء فترة تألقه مع الأهلي، لكنها لم ترتق إلى مستوى تطلعاته أو تطلعات إدارة الأهلي، لعل أبرزها من ريدينج الإنجليزي وخيتافي الإسباني.

وخاض أبو تريكة تجربة احترافية قصيرة مع نادي بني ياس الإماراتي قبل أن يعود إلى الأهلي ليقوده لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013.