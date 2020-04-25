كريستيانو رونالدو يُنهي الجدل ويقدم “وعدًا” لإدارة يوفنتوس

أنهى النجم العالمي “كريستيانو رونالدو” شائعات رحيله عن صفوف ناديه الحالي يوفنتوس، مقدمًا وعدًا لإدارة الفريق الإيطالي بالبقاء حتى نهاية عقده في عام 2022.

وبحسب ما ورد في صحف مدينة “تورينو” تعهد “كريستيانو رونالدو” بالبقاء في يوفنتوس لمدة عامين آخرين، والإيفاء بعقده الذي وقعه قبل عامين مع البيانكونيري.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد في صيف 2018 ، حيث وقع عقدًا مدته أربع سنوات في ذلك الوقت، من أجل قيادة مشروع السيدة العجوز، الذي يهدف للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في المقام الأول.

وعلى الرغم من ربط كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، إلا أن صحيفة “توتوسبورت” أكدت أن قائد منتخب البرتغال لديه نوايا للوفاء بوعده مع إدارة “أندريا آنيلي”.

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وأوضحت الصحيفة أن الدون لديه علاقة “ممتازة” مع إدارة الفريق، والمدرب “ماوريتسيو ساري”، الذي يتفهم جيدًا طلبات كريستيانو رونالدو، كما أن موقف إدارة يوفنتوس خلال أزمة تفشي “فيروس كورونا” الأخيرة، وسماحها لرونالدو بالتواجد لمدة قاربت على الشهر في موطنه بجزيرة ماديرا.

ومن جانبها، وصفت الصحف الإنجليزية خطوة عودة كريستيانو رونالدو في صيف 2020 إلى مانشستر يونايتد، بالخطوة غير المفاجئة، حيث تسعى إدارة الشياطين الحمر منذ سنوات لاستعادة نجم الفريق السابق وصاحب الكرة الذهبية في 2008.

وسجل البرتغالي 25 هدفا هذا الموسم بقميص السيدة العجوز، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 32 مباراة قبل تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.