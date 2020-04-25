حتى الصين..الاتحاد المحلي يأمر الأندية المحترفة بتخفيض رواتب اللاعبين

شدد الاتحاد الصيني في خطابه إلى جميع الأندية المحترفة على أهمية تخفيض رواتب اللاعبين، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية التي ستصيب صناعة كرة القدم في مقتل إن لم تتخذ إجراءات سريعة في هذا الصدد.
وكانت الكرة الصينية قد بدأت طرق أبواب العالمية على مدار الخمس سنوات الماضية عن طريق إبرام الأندية لصفقات مدوية مع أبرز نجوم أوروبا، لكن جائحة كورونا جاءت لتفسد الكثير من المخططات المستقبلية.
واقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية المحترفة تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30٪ أسوة بجميع دوريات العالم.
وينتظر الاتحاد ردًا من أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، على هذا الاقتراح الذي قد يكلفهم رحيل بعض النجوم، خاصةً لو لم يتم تعويضهم بالصورة اللازمة عند انفراج أزمة كورونا، حسب ما أكدته صحيفة الشعب الصينية.
وظهرت أنباء مطلع شهر أبريل الجاري عن إمكانية استئناف النشاط الرياضي في الصين، غير أن ظهور حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا حال دون عودة الدوري الصيني في موعده الجديد بمنتصف أبريل.
ويتواجد لاعب عربي واحد فقط في الدوري الصيني هو المهاجم المغربي “أيوب الكعبي” الذي ينشط بين صفوف نادي هيبي تشينا فورتوني.
وكان أيوب الكعبي أعير في النصف الأول من الموسم الماضي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، واستطاع تسجيل 4 أهداف معه بمنافسات دوري أبطال أفريقيا قبل أن يعود إلى الصين لاستئناف مسيرته مع هيبي.
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