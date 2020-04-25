رياضة | رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يجهز بشرى سارة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون للكشف عن بشرى سارة لجماهير الأحمر في الفترة القادمة.

ويحاول النادي الأحمر منذ فترة لتجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق أو شراء عقده بشكل نهائي ولكن اللاعب كان رافض الاستمرار في مصر.

ويدرس صبحي حاليا فكرة الاستمرار مع الأهلي والموافقة على تجديد إعارته مع النادي والاستمرار لموسم أخر في الدوري المصري.

وجاء قرار رمضان صبحي بدراسة الاستمرار مع الأهلي لموسم أخر بعد أن توقفت كل المفاوضات من الأندية التي ترغب في ضمه الفترة الماضية بسبب الإصابة الطويلة التي تعرض لها.