رياضة | تحديد موعد مبدئي لاستئناف الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مبدئي لاستئناف الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي رابطة الدوري الإنجليزي لاستئناف الموسم المعلّق في 8 يونيو خلف أبواب موصدة على أن ينتهي في 27 تموز/يوليو، وفق ما أفادت صحيفة "ذي تايمز".

وأفادت الصحيفة أن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم "الموافقة" عليها.

وكانت تتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 آذار/مارس حيث يبدو ليفربول قريباً أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلاً لإنكلترا للمرة الاولى منذ 30 عاماً.

وذكرت "ذي تايمز" أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء.

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ووفق هذا المشروع، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبين والمدربين والاداريين والصحافيين شرط أن تكون نتيجة فحوصاتهم بـ "كوفيد-19" سلبية، وفي ملاعب معيّنة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية.

كما وستتخذ تدابير جديدة في الملاعب من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة في الوقت الذي سيُطلب من اللاعبين أن يأتوا بمفردهم إلى التمارين مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل.

كما واقترح المسؤولون أن يكون 22 آب/أغسطس موعد انطلاق موسم 2021-2022.

وفي حال تعذّر إنهاء الموسم، ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جداً على الأندية.

وقد توصلت بعضها إلى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمّل العبء المالي. إذ وافق لاعبو ساوثهامبتون، وست هام، شيفيلد يونايتد وواتفورد للتأخير في تقاضي رواتبهم فيما وافق لاعبو أرسنال على حسم 12,5 في المئة من راتبهم السنوي.