رياضة | عكس التيار.. تشيلسي يعلن عدم تخفيض أجور اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عكس التيار.. تشيلسي يعلن عدم تخفيض أجور اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم قرارًا ناريًا بعدم يخفض رواتب لاعبي الفريق الأول في ظل أزمة توقف المنافسات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنما طالبهم بدعم الأعمال الخيرية.

وذكر النادي في بيان نشره اليوم أن لاعبي الفريق الأول "لن يقدموا إسهامات مالية للنادي"، وذلك بعد المناقشات التي جرت بشأن تداعيات الوباء، لكن تشيلسي دعا اللاعبين للمساهمة في الأعمال الخيرية.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت في وقت سابق من أبريل الجاري أن لاعبي تشيلسي دخلوا في محادثات بشأن تخفيض 10% من الرواتب، في ظل الأزمة الحالية، وقد أجرى مارينا جرانوفسكايا مديرة النادي، المناقشات مع سيزار أزبيليكويتا قائد الفريق.

ولكن نادي تشيلسي أعلن اليوم في بيان، عدم تخفيض رواتب اللاعبين، كما أكد أنه لن يستخدم سياسة الحكومة الخاصة بالاحتفاظ بالوظائف.