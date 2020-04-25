رياضة | رئيس لاتسيو يُحدد مفتاح عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس لاتسيو يُحدد مفتاح عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم أن الأهمية المالية لكرة القدم في إيطاليا هي السبب الرئيسي الذي سيسمح باستئناف الدوري الإيطالي خلال وباء فيروس كورونا.

وضرب الفيروس إيطاليا بقوة وتم قبل شهرين غلق البلاد ، وتم تعليق كرة القدم بجانب العديد من الأحداث الأخرى.

وقال لوتيتو :"نحن صناعة كبيرة تضخ 1.2 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في خزانة الدولة كل عام".

وأضاف :"وبعد ذلك هناك مساهمات تقدمها كرة القدم لرياضات أخرى. يتم تمويل اللجنة الاولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو حيث تدر كرة القدم دخلا بالمليارات".

وينتظر العشرون ناديا الناشطين في دوري الدرجة الأولى، والذي أفيد أنهم قد يخسرون 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم، رد الحكومة بشأن خطة استئناف التدريبات بعد تخفيف غلق البلاد يوم 3 مايو.

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وسوف تبدأ الفرق التدريبات بشكل منعزل في معسكرات مخصصة، على أن تُقام الـ12 جولة المتبقية بدون حضور الجمهور أواخر مايو أو مطلع يونيو.

كان لوتيتو قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن ملعب لاتسيو في "فورميلو" تم تعقيمه بالكامل وبات جاهزا، بينما قدم الاتحاد الإيطالي بروتوكولا للحكومة للتدريب بشكل آمن.

ويدعم فريق لاتسيو، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، استئناف الدوري بشكل رسمي.

وقال لوتيتو :"للأسف ، تم تعليق الدوري يوم 9 مارس الماضي، في وقت كنا فيه في أفضل حالتنا بدنيا وذهنيا.

وتعارض فرق بريشيا وسامبدوريا وتورينو استئناف الدوري، رغم أن رابطة الدوري الإيطالي ذكرت يوم الثلاثاء الماضي أنها توصلت لاتفاق بالاجماع.