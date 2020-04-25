رياضة | ريال مدريد مازال يأمل بضم كيليان مبابي قبل موسم 2021

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مازال يأمل بضم كيليان مبابي قبل موسم 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن لا تزال خطط من ريال مدريد للتوقيع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي العام المقبل على المسار الصحيح على الرغم من التكهنات بأن باريس سان جيرمان سوف يمنع أي خروج قبل انتهاء عقده في عام 2022.

من المعروف أن ريال مدريد لديه رغبة كبيرة في ضم مبابي صاحب الـ 21 عامًا ، والذي ظهر على الساحة مع موناكو في 2016-2017 وسجل منذ ذلك الحين 116 هدفًا في 164 مباراة فقط.

ومع ذلك ، فإن باريس سان جيرمان متردد في خسارة لاعب يعتبر أنه الأكثر قيمة في العالم ويظل متفائلاً بأن بإمكانه ربطه بصفقة جديدة في ملعب حديقة الامراء.

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وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن باريس سان جيرمان سيكونون على استعداد للمخاطرة بفقدانه في انتقال مجاني في عام 2022 بدلاً من بيعه الصيف المقبل ، لكن AS تدعي أن "عملية مبابي" في مدريد لا تزال على الطريق الصحيح.

من المتوقع أن يكون لوباء فيروس الكورونا تأثير على تحركات تحويل القيمة الضخمة عندما تفتح الانتقالات المقبلة، لكن رغبة مبابي في الانضمام إلى مدريد ستساعد فرصهم في إتمام صفقة.

ويزعم التقرير أيضًا أن علاقة مبابي مع باريس سان جيرمان أصبحت هشة بشكل متزايد وأنه غير مهتم بالجلوس لإجراء محادثات بشأن تمديد العقد.

سجل مبابي 90 هدفًا وصنع 49 هدفًا إضافيًا في 120 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.