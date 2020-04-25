رياضة | جوهرة زيدان.. مانشستر يونايتد يهدد صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جوهرة زيدان.. مانشستر يونايتد يهدد صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن مانشستر يونايتد، اقتحم صراع ريال مدريد لضم صفقة مدوية في الصيف المقبل.

وطبقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لضم إدواردو كامافينجا، نجم رين، خلال الصيف المقبل.

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وتابعت الصحيفة، أن رين لا يرغب في الاستغناء عن كامافينجا هذا الموسم، لاسيما أن الفريق في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن رين يعتقد أن تألق كامافينجا أوروبيًا في الموسم المقبل، سيساعد النادي على طلب مقابل ضخم من الأندية الكبرى، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.