رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب حسم مصيره

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب حسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب واحد من نجوم نادي الزمالك من إدارة الفريق حسم مصيره الفترة القادمة، خاصة في ظل قلة مشاركته مع الفريق الأبيض.

وقام محمد عنتر نجم القلعة البيضاء بمطالبة إدارة النادي بحسم مصيره الفترة القادمة سواء بالاستمرار أو الرحيل عن النادي.

وأكد عنتر لمسئولو الزمالك أنه إذا تم اتخاذ قرار بإستمراره مع النادي في الموسم القادم فإنه يرغب في المشاركة بشكل أساسي.

ونقل مسئولو النادي الأبيض ملف عنتر إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ليحسمه بنفسه الفترة القادمة.