رياضة | الترجي يسعى لتأمين هدف الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الترجي يسعى لتأمين هدف الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير تونسية، عن أن نادي الترجي التونسي يسعى لتجديد ملف عقد نجمه الليبي حمدو الهوني جناح الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة التونسية "الشروق" إن الترجي يطمح لتمديد عقد حمدو الهوني الذي ينتهي في صيف 2021 لفترة إضافية تجنبا لرحيله في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية.

وقدم الهوني مستوى رائع وتألق مع الترجي التونسي في السنتين الأخيرتين، حيث لعب معه 44 مباراة تمكن من 20 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

يذكر ان ارتبط اسم االلاعب الليبي لهوني بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث المارد الأحمر عن ضم بديل لرمضان صبحي المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.