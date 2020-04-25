رياضة | أندية إماراتية تطالب بتغيير قواعد اتحاد كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أندية إماراتية تطالب بتغيير قواعد اتحاد كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، عن أن هناك رغبة لدى عدد من الأندية الإماراتية لتعديل وتنقيح قواعد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، خلال ورشة العمل التي دعا إليها الاتحاد لعقدها الثلاثاء المقبل.

ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن 8 أندية أرسلت ما يقارب من 100 تعديل، وتنقيح على لوائح اتحاد الكرة في النظام الأساسي، الانضباط، الاستئناف، هيئة التحكيم، لائحة الوسطاء، والتعميم السنوي، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، بخلاف ما يصل إلى 15 مقترحاً بتعديل لوائح النظام الأساسي قدمتها الإدارة القانونية لاتحاد الكرة، ليصل إجمالي المواد المطروحة للنقاش خلال ورشة العمل التي دعا إليها اتحاد الكرة عن بعد الثلاثاء القادم إلى 115 مادة".

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وأضافت: "أندية شباب الأهلي، العين، الجزيرة، النصر، الوصل، دبا الحصن، الذيد، حتا، أرسلت ملاحظاتها للاتحاد حول تعديلات اللوائح كافة، بينما لم ترسل باقي الأندية أي مقترحات، فيما يتوقع أن تثمر النقاشات في ورشة العمل عن حسم مصير بعض تلك التعديلات".

وتابعت: "أغلب التعديلات جاءت في لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين والتعميم السنوي المرفق بها، كما جاءت تعديلات الإدارة القانونية للاتحاد في النظام الأساسي، وأبرزها ضمان حيادية واستقلالية أعضاء اللجان القضائية، باستحداث نص للمادة 122، ومنعهم من العمل في مجالس إدارات الأندية، أو في أي وظيفة فنية أو إدارية بالأندية، كما اقترحت اللجنة تقييد اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان "كاس"، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الاتحاد، كما اقترح شباب الأهلي أن يكون اللجوء لكاس، للقضايا بين الأندية فقط".

وأوضحت: "طالبت بعض الأندية بإلغاء نسبة 2% التي يحصل عليها الاتحاد كرسوم للقيد والتسجيل، فضلاً عن مقترحات أخرى قدمت رؤية جديدة لعقوبات عدم الالتزام بنظام سقف الرواتب، حيث تنص اللوائح حالياً على معاقبة النادي بغرامة 5 ملايين درهم، المنع من التسجيل للفترة التي تلي المخالفة، وإيقاف اللاعب 6 أشهر وإيقاف الوسيط عاماً، وفي التكرار للمرة الثانية يغرم النادي 10 ملايين درهم ويمنع من التسجيل لعام كامل، وإيقاف اللاعب سنة والوسيط عامين، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إنزال النادي للدرجة الأدنى، بينما يفيد المقترح الذي تقدم به نادي شباب الأهلي، الاكتفاء بمعاقبة النادي بغرامة 5% من إجمالي العقد فقط، وإنذار الوسيط وغرامة 2% من إجمالي العقد، وإيقاف اللاعب 6 مباريات فقط، وفي المرة الثانية غرامة للنادي لا تقل عن 20% من إجمالي العقد، وإيقاف اللاعب 12 مباراة والوسيط يغرم بـ3% من العقد، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، غرامة لا تقل عن 50% من إجمالي العقد للنادي، وحرمانه من التسجيل لفترة واحدة، وإيقاف اللاعب لموسم واحد، وتغريم الوسيط 5% من العقد، ما يعني إلغاء الهبوط للدرجة الأدنى وإلغاء تجميد أو إيقاف الوسيط".