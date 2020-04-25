رياضة | تشيلسي يعمل على تجديد عقد جيرو

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يعمل على تجديد عقد جيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي سيلجأ إلى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لعام إضافي حتى يونيو 2021.

وينتهي عقد جيرو (33 عاما) مع النادي اللندني في حزيران/يونيو المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

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بعد أن وصل الى الـ"بلوز" من الغريم أرسنال في كانون الثاني/يناير 2018، عانى جيرو لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشيلسي ما دفعه الى التفكير بمغادرة النادي. الا انه نجح في اقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته لاسيما مع مطلع العام الحالي قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال يعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الديوك حامل لقب كأس العالم 2018، منافسا قويا في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ديدييه ديشان قبل حوالي العام على كأس أوروبا 2020 التي أرجئت الى عام 2021.

ومع 39 هدفا في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، يحتل جيرو المركز الثالث على قائمة الهدافين خلف ميشال بلاتيني (41) وتييري هنري (51).