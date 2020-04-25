رياضة | كارتيرون يحدد 3 صفقات جديدة للزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد 3 صفقات جديدة للزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق في الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك، تدعيم صفوف فريقه بظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ورأس حربة، قبل بداية الموسم الجديد.

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ومن المنتظر أن يجهز الفرنسي كارتيرون تقريره لمجلس إدارة الزمالك عن الفترة الماضية واحتياجاته في الموسم الجديد، لتقديمه في جلسة منتظر عقدها خلال الأيام القادمة.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز بلقبي السوبر الإفريقي والسوبر المصري .