رياضة | تشيلسي يدعو لاعبيه للمشاركة في الأعمال الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يدعو لاعبيه للمشاركة في الأعمال الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان له اليوم السبت، أنه لن يتم خفض رواتب لاعبي الفريق الأول في ظل أزمة توقف الأنشطة الرياضية، بسبب جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنما طالبهم بدعم الأعمال الخيرية.

وذكر النادي في البيان، أنه بعد المناقشات التي جرت بشأن تداعيات الوباء، "ليس على لاعبي الفريق الأول أن يقدموا إسهامات مالية للنادي"، و لكن تشيلسي دعا اللاعبين للمساهمة في الأعمال الخيرية.

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وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن لاعبي تشيلسي دخلوا في محادثات بشأن تخفيض 10% من الرواتب، في ظل الأزمة الحالية، وقد أجرت مارينا جرانوفسكايا مديرة النادي، المناقشات مع سيزار أزبيليكويتا قائد الفريق.

ولكن نادى تشيلسي أعلن اليوم، عدم تخفيض رواتب اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يستخدم سياسة الحكومة الخاصة بالاحتفاظ بالوظائف.